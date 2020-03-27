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В Пинске пропали без вести два подростка. Объявлен розыск

27.03.2020 15:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске разыскивают двух учащихся местного колледжа строителей, которые 24 марта не вернулись в общежитие, сообщает Варяг.


Владимир Гуцаев (на фото слева) и Вадим Сеньковец (на фото справа). Фото: ГОВД

24 марта 17-летний Владимир Гуцаев и 16-летний Вадим Сеньковец ушли из общежития в неизвестном направлении и пропали. На связь они не выходят.

Приметы Владимира Гуцаева: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, бледное, волосы прямые, короткие темно-русого цвета. Был одет в синюю кофту с капюшоном, спортивные брюки темного цвета, белые кроссовки.

Приметы Вадима Сеньковца: на вид 16 лет, рост 165−170 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, бледное, волосы прямые, черные короткие. Был одет в ветровку коричневого цвета, черные брюки, кроссовки.

Если вам что-либо известно о них, сообщите по телефонам: 8 (0165) 32 20 01, 8 (0165) 31 79 39, +375 (29) 118 88 72, либо 102.

 
 
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Два дня назад они вышли из общежития и пропали.
 
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