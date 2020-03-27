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В Глуске горел дом. Погиб хозяин
Источник материала: Радзiма
Спустя некоторое время пожар удалось потушить, не допустив его распространения на соседнюю квартиру. В результате происшествия в комнате и кухне повреждены стены и имущество, в соседней квартире закопчен потолок. Причина случившегося сейчас устанавливается, предполагаемая версия пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что хозяин 1968 года рождения, который проживал один и нигде не работал, и ранее пренебрегал правилами пожарной безопасности, несколько лет тому назад в его доме уже случался пожар.
Спасатели не перестают напоминать: ни в коем случае не бросайте окурки на пол и не курите в постели, установите автономный извещатель, который оповестит вас в случае пожара, не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом.
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Тревожный звонок о пожаре в двухквартирном жилом доме по переулку Северному на номер 101 раздался в 22 часа 39 минут. О происшествии спасателям сообщила...
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