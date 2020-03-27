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В Глуске горел дом. Погиб хозяин

27.03.2020 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глуске горел дом. Погиб хозяин
Тревожный звонок о пожаре в двухквартирном жилом доме по переулку Северному на номер 101 раздался в 22 часа 39 минут. О происшествии спасателям сообщила обеспокоенная соседка. Через пять минут два отделения пожарной аварийно-спасательной части Глуска были на месте вызова, рассказал редакции инспектор инспекции надзора и профилактики Глусского РОЧС Максим Гурин. Чуть позже к ним присоединились спасатели Заелицкого и Заволочицкого постов. В момент прибытия пожарных внутренние помещения горели открытым пламенем, создалось плотное задымление, входная дверь была заперта изнутри, со слов соседей, внутри мог находиться хозяин. Выбив дверь и попав в дом, на полу в жилой комнате спасатели обнаружили тело хозяина дома, шансов спасти его уже не было.

Спустя некоторое время пожар удалось потушить, не допустив его распространения на соседнюю квартиру. В результате происшествия в комнате и кухне повреждены стены и имущество, в соседней квартире закопчен потолок. Причина случившегося сейчас устанавливается, предполагаемая версия пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что хозяин 1968 года рождения, который проживал один и нигде не работал, и ранее пренебрегал правилами пожарной безопасности, несколько лет тому назад в его доме уже случался пожар.

Спасатели не перестают напоминать: ни в коем случае не бросайте окурки на пол и не курите в постели, установите автономный извещатель, который оповестит вас в случае пожара, не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом.

 

 
 
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Тревожный звонок о пожаре в двухквартирном жилом доме по переулку Северному на номер 101 раздался в 22 часа 39 минут. О происшествии спасателям сообщила...
 
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