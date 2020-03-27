Стали известны подробности вчерашнего ДТП с пострадавшим школьником

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летняя пинчанка управляла автомобилем «Рено» и двигалась по улице Студенческой. При повороте на улицу Юную, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершила наезд на 8-летнего школьника. В результате ДТП мальчик доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать детям о Правилах дорожного движения, акцентируя внимание на нерегулируемых пешеходных переходах, как одних из самых аварийно-опасных участках дорог. Водители, в свою очередь, также должны быть крайне бдительными при подъезде к этим отрезкам проезжей части. Учитывайте также тот факт, что с понедельника у школьников начинаются каникулы, и детей на дорогах станет больше.

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