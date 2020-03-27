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Стали известны подробности вчерашнего ДТП с пострадавшим школьником
27.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать детям о Правилах дорожного движения, акцентируя внимание на нерегулируемых пешеходных переходах, как одних из самых аварийно-опасных участках дорог. Водители, в свою очередь, также должны быть крайне бдительными при подъезде к этим отрезкам проезжей части. Учитывайте также тот факт, что с понедельника у школьников начинаются каникулы, и детей на дорогах станет больше.
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