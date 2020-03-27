Сегодня футбол. Играют ФК «Рух» и ФК «Энергетик БГУ». Вот какие рекомендации болельщикам

Источник материала: Виртуальный Брест

27 марта в 20.00 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Рух» (г.Брест) и ФК «Энергетик БГУ» (Минск).





В связи с проведением спортивного мероприятия в виду большого скопления людей и автотранспорта напротив спорткомплекса по ул.Гоголя и ул.Коммунистической с 17.00 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов.

С 18.30 часов до окончания футбольного матча будет ограничено движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя, от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.

По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.

Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно. Используйте альтернативные улицы для движения.

ГАиП ГАИ УВД

Во время проведения спортивно-массовых мероприятий в местах их проведения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– находиться в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

– иметь при себе и (или) использовать предметы и вещества, запрещенные к проносу Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, в том числе алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части и компоненты оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы, предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб физическим лицам, организациям, препятствовать проведению спортивно-массового мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

– иметь при себе и (или) использовать имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов;

– распивать в не предназначенных для этого местах алкогольные, слабоалкогольные напитки, а также пиво;

– пользоваться источниками открытого огня, курить, потреблять наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества;

– скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных предметов и (или) средств для затруднения установления их личности, действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью спортсменов, тренеров, судей по спорту, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, болельщиков и (или) иных физических лиц, находящихся в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

– осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств;

– иметь при себе и (или) пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке, а также эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан;

– воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на организаторов спортивно-массовых мероприятий, администрацию и иных работников, осуществляющих обслуживание физкультурно-спортивных сооружений, представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, в целях воспрепятствования выполнению ими служебных и общественных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

– бросать предметы в направлении других болельщиков, участников спортивно-массовых мероприятий и иных лиц, находящихся в местах проведения спортивно-массовых мероприятий или на территориях, прилегающих к этим местам;

– находиться на лестницах, создавать помехи движению, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);

– находиться с животными, за исключением собак-поводырей в намордниках и на поводке;

– иметь при себе предмет, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40x40x45 сантиметров, кроме случаев, когда пронос такого предмета согласован с организатором спортивно-массового мероприятия;

– осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, заменяющими входные билеты), распространять любым способом продукцию политического и религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты);

– нарушать общественный порядок, совершать иные действия, нарушающие установленный порядок организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе использования пиротехнических изделий, а также подстрекать иных лиц к таким действиям любыми методами.

Лица, не соблюдающие указанные ограничения, выдворяются за пределы мест проведения спортивно-массовых мероприятий без возмещения стоимости входного билета и привлекаются к ответственности в случаях, установленных законодательными актами.

В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий могут устанавливаться дополнительные ограничения, предусмотренные законодательными актами.

При обнаружении на стадионе подозрительных предметов, просьба самим не предпринимать никаких действий, а немедленно проинформировать об этом сотрудников милиции.

При необходимости оказания экстренной медицинской помощи вы можете обратиться к любому из сотрудников милиции для оперативного вызова работников скорой медицинской помощи.

НАПОМИНАЕМ:

Целесообразней на стадион приходить заблаговременно, то есть за 1-1,5 часа до матча, чтобы не создавать скопление граждан при входе и без спешки и давки зайти на стадион и занять свое место.