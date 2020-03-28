На пожарах на Гомельщине погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 марта спасателям сообщили о пожаре деревянного жилого дома в агрогородке Горбовичи Калинковичского района по ул. Мира. А через несколько часов произошел пожар в деревне Руденец Узовский Буда-Кошелевского района в доме по ул. Советской. И там, и там погибли люди, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Еще до приезда пожарных соседи вынесли из дома хозяина дома без признаков жизни. Медики скорой не смогли его спасти.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Через несколько часов произошел пожар в деревне Руденец Узовский Буда-Кошелевского района в доме по ул. Советской. До прибытия спасателей соседи вывели из дома 65-летнего мужчину, он госпитализирован с отравлением продуктами горения. Позже спасатели нашли в комнате на кровати женщину без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.