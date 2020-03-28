По «горящим» следам весенних палов прошли сотрудники МЧС

Источник материала: Виртуальный Брест

С наступлением весны тема палов особенно актуальна. Непредусмотрительно брошенный окурок, оставленный костёр или вовсе преднамеренное сжигание мусора и результат долго не заставит себя ждать. Трагические последствия неизбежны: уничтожение лесов, возгорание жилых домов и хозяйственных построек, а порой и гибель людей.





С приходом весны в Бресте уже зарегистрировано 15 случаев загорания травы. Побывал на одном из них сегодня начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич с представителями СМИ и рассказал о том, как сотрудники МЧС Бреста борются с сезонной проблемой: «Эта проблема находится на постоянном контроле Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В данном случае мы стараемся идти на опережение: предупредить беду.





Работниками МЧС осуществляются ежедневные рейды по предупреждению палов сухой растительности и разведению костров в запрещенных местах. Работники МЧС напоминают об опасных последствиях выжигания сухой растительности, сжигания мусора и разведения костров, т.к. быстрое распространение огня на большие расстояния при порывах ветра может привести к непоправимым последствиям».





К сожалению, печальные примеры, когда беспечность отдельных граждан приводила их же самих к получению ожогов и возгоранию личного имущества, не всегда поучительны: ни ежегодная неутешительная статистика, ни крупные штрафы не пугают горожан. Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС призывают к ответственности за свои действия каждого жителя областного центра.

«Отправляясь отдыхать на природу, необходимо проявлять аккуратность в своих действиях и строго соблюдать несложные правила. Для некоторых отдых у огня – это своего рода ритуал. При всём этом не стоит забывать, что пламя очень легко может выйти из-под контроля. Покидая место отдыха, обязательно потушите костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпьте его землей. Не отходите от костра, пока угли не затухнут.»