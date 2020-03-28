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По «горящим» следам весенних палов прошли сотрудники МЧС
28.03.2020 10:32 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С наступлением весны тема палов особенно актуальна. Непредусмотрительно брошенный окурок, оставленный костёр или вовсе преднамеренное сжигание мусора и результат долго не заставит себя ждать. Трагические последствия неизбежны: уничтожение лесов, возгорание жилых домов и хозяйственных построек, а порой и гибель людей.
С приходом весны в Бресте уже зарегистрировано 15 случаев загорания травы. Побывал на одном из них сегодня начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич с представителями СМИ и рассказал о том, как сотрудники
Работниками МЧС осуществляются ежедневные рейды по предупреждению палов сухой растительности и разведению костров в запрещенных местах. Работники МЧС напоминают об опасных последствиях выжигания сухой растительности, сжигания мусора и разведения костров, т.к. быстрое распространение огня на большие расстояния при порывах ветра может привести к непоправимым последствиям».
К сожалению, печальные примеры, когда беспечность отдельных граждан приводила их же самих к получению ожогов и возгоранию личного имущества, не всегда поучительны: ни ежегодная неутешительная статистика, ни крупные штрафы не пугают горожан. Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС призывают к ответственности за свои действия каждого жителя областного центра.
«Отправляясь отдыхать на природу, необходимо проявлять аккуратность в своих действиях и строго соблюдать несложные правила. Для некоторых
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С наступлением весны тема палов особенно актуальна. Непредусмотрительно брошенный окурок, оставленный костёр или вовсе преднамеренное сжигание мусора и ...
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