Из-за палов травы в Мозырском районе сгорело пять дач

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе огонь с горящей сухой травы перекинулся на дачные строения, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел днем 28 марта в деревне Лубня. Пострадавших нет. Но сгорели пять дачных домов и три хозпостройки.





Также за прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло 18 пожаров травы и кустарника на общей площади 19,84 га на территории Буда-Кошелевского, Ветковского, Гомельского, Ельского, Житковичского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Рогачевского и Хойникского районов.

В МЧС напоминают, что сжигать мусор на участке можно только при обязательном соблюдении правил безопасности. Выбирать нужно безветренную погоду, обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения, а главное — постоянно контролировать костер.



Фото: МЧС