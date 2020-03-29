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Из-за палов травы в Мозырском районе сгорело пять дач

29.03.2020 11:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе огонь с горящей сухой травы перекинулся на дачные строения, сообщили в МЧС.


Инцидент произошел днем 28 марта в деревне Лубня. Пострадавших нет. Но сгорели пять дачных домов и три хозпостройки.


Также за прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло 18 пожаров травы и кустарника на общей площади 19,84 га на территории Буда-Кошелевского, Ветковского, Гомельского, Ельского, Житковичского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Рогачевского и Хойникского районов.

В МЧС напоминают, что сжигать мусор на участке можно только при обязательном соблюдении правил безопасности. Выбирать нужно безветренную погоду, обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения, а главное — постоянно контролировать костер.


Фото: МЧС

 
 
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Инцидент произошел днем 28 марта в деревне Лубня. Пострадавших нет. Но сгорели пять дачных домов и три хозпостройки.
 
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