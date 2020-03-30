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В Кореличском районе 84-летний пенсионер чуть не погиб, сжигая сухую траву

30.03.2020 11:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За минувшие сутки в Гродненской области произошло 12 пожаров: горели дачи, дома и школа. В Кореличском районе пенсионер чуть не погиб, сжигая сухую траву, а в Лидском районе из-за неосторожного курения пострадал мужчина, сообщает МЧС.


Фото: polymia.by

Днем 29 марта в больницу в Кореличах поступил 84-летний мужчина с ожогами 1−2 степени 30% тела. Травмы пенсионер получил, когда сжигал сухую траву.

Кстати, всего в области за минувшие сутки зарегистрировано 6 случаев загораний сухой растительности на площади 4,65 га.

В больницу в Кореличах также 29 марта была доставлена 59-летняя женщина с ожогами 1−2 степени 13% тела. Женщина готовила на кухне и огонь от плиты перекинулся на одежду пострадавшей.

В агрогородке Дитва Лидского района 61-летний пьяный мужчина покурил в чужой хозпосторойке. В итоге помещение загорелось, а мужчину нашла хозяйка дома и спасла его. Потерпевший отравился угарным газом и получил ожоги левого колена и стопы 1−2 степени (5% тела).

В Ивьевском и Новогрудском районе горели хозпостройки, в Лидском и Сморгонском — дачи, в Гродненском — автомобиль. Пожары в домах были в в деревне Ревтовичи Зельвенского района и деревне Минойты Лидского района.

А в Гродно 29 марта произошел пожар в гимназии № 7 на проспекте Космонавтов. В результате уничтожено имущество в помещении проекторной, повреждены два ряда стульев актового зала, закопчены стены и потолок первого этажа гимназии. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Гродно
 
 
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За минувшие сутки в Гродненской области произошло 12 пожаров: горели дачи, дома и школа. В Кореличском районе пенсионер чуть не погиб, сжигая сухую траву, а в Лидском...
 
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