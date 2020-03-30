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Авария в Могилеве: пострадали 2 человека
Источник материала: БTДорожный трафик в центре Могилева сегодня парализовало из-за аварии. Утром на улице Первомайской столкнулись Volkswagen и Renault. Известно, что обе машины двигались в попутном направлении. Травмы получили водитель и пассажир Volkswagen, они госпитализированы. Шофер второго авто не пострадал. На месте происшествия работают МЧС и ГАИ. Причины ДТП выясняются.
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Дорожный трафик в центре Могилева сегодня парализовало из-за аварии. Утром на улице Первомайской столкнулись Volkswagen и Renault. Известно, что обе машины двигались в...
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