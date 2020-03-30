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В Гродно лжемедработницы продали пенсионеру постельное белье в 100 раз дороже

30.03.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно лжемедработницы продали пенсионеру постельное белье в 100 раз дорожеГродно лжемедработницы продали пенсионеру постельное белье в 100 раз дороже" width="597" height="334">

В Гродно мошенницы под видом работниц поликлиники продали пенсионеру постельное белье по цене в 100 раз дороже. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Неизвестные женщины пришли в дом к 80-летнему пенсионеру. Они рассказали, что принесли ему специальное лечебное постельное белье. Пенсионер поверил им и заплатил за комплект Br1,35 тыс.

«В тот же день ветеран труда обратился к правоохранителям. Выяснилось, что реальная стоимость приобретенного комплекта всего Br14», — рассказали в милиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока установить личности женщин не удалось.

В милиции еще раз напомнили о необходимости разъяснять пожилым родственникам правила безопасности. Ни в коем случае нельзя открывать дверь незнакомым людям, предлагающим продажу различных товаров. С большой долей вероятности его стоимость будет многократно завышена. Также не стоит посещать многочисленные акции, куда горожан приглашают по телефону и предлагают множество подарков.

Чтобы попасть в дом пожилого человека, злоумышленники представляются социальными работниками, представителями различных государственных организаций либо частных фирм по продаже товаров. Последний предлог наиболее популярен. Приятный молодой человек либо девушка рассказывают пенсионеру о великолепных матрасах и одеялах, чудесной посуде или технике. При этом основное внимание заостряется на том, что только сегодня приобрести товар можно с большой скидкой. Стоит напомнить пожилым родственникам, что перед любой дорогостоящей покупкой лучше посоветоваться с детьми или внуками.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мошенницы под видом работниц поликлиники продали пенсионеру постельное белье по цене в 100 раз дороже. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и...
 
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