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В Гродно горела квартира в многоэтажке. На пожаре погиб мужчина, 32 человека эвакуировали

30.03.2020 14:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в многоэтажке на улице Дзержинского произошел пожар: горела квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали 32 человека, а потом обнаружили на кровати 68-летнего мужчину без признаков жизни, сообщает МЧС.


Фото: grodno.mchs.gov.by

Пожар произошел утром 30 марта. Очевидцы сообщили пожарным, что один из подъездов заволокло дымом, а на балконе одной из квартиры виднеется пламя.

На момент возгорания в квартире находились трое человек. Один вышел самостоятельно. Еще одного работники МЧС обнаружили на кровати мертвым. Его сожительницу вывели на улицу и передали врачам.

Из соседней квартиры сотрудники МЧС вывели на улицу через окно при помощи лестницы молодую маму с маленьким ребенком.


Фото: grodno.mchs.gov.by

Всего пожарные эвакуировали 32 человека, трое из них — дети.



Огнем уничтожено имущество в жилой комнате и на балконе, повреждена балконная рама у соседей на третьем этаже, закопчены стены, потолок в квартире и подъезде.

Причина пожара и обстоятельства устанавливаются.

 
Теги: Гродно
 
 
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