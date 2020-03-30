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В Гродно горела квартира в многоэтажке. На пожаре погиб мужчина, 32 человека эвакуировали
Источник материала: Tut.by
В Гродно в многоэтажке на улице Дзержинского произошел пожар: горела квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали 32 человека, а потом обнаружили на кровати 68-летнего мужчину без признаков жизни,
Пожар произошел утром 30 марта. Очевидцы сообщили пожарным, что один из подъездов заволокло дымом, а на балконе одной из квартиры виднеется пламя.
На момент возгорания в квартире находились трое человек. Один вышел самостоятельно. Еще одного работники МЧС обнаружили на кровати мертвым. Его сожительницу вывели на улицу и передали врачам.
Из соседней квартиры сотрудники МЧС вывели на улицу через окно при помощи лестницы молодую маму с маленьким ребенком.
Всего пожарные эвакуировали 32 человека, трое из них — дети.
Огнем уничтожено имущество в жилой комнате и на балконе, повреждена балконная рама у соседей на третьем этаже, закопчены стены, потолок в квартире и подъезде.
Причина пожара и обстоятельства устанавливаются.
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Горела квартира на втором этаже.
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