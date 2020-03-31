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В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер

31.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер

Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский:

– Трагедия произошла 25 марта в деревне Остров Пинского района. Когда приехали пожарные, строение было полностью охвачено огнем, и, по словам соседей, в доме находился человек. К слову, дом использовался лишь для сезонного проживания, АПИ не был установлен. К сожалению, соседи оказались правы – во время пожара в доме находился его 76-летний хозяин, тело которого впоследствии было обнаружено под обрушившимися конструкциями строения. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается.

Инна УРБАНОВИЧ

 
 
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> Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский: – Трагедия произошла 25 марта в деревне...
 
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