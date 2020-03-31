Пинчанка украла у подруги банковскую карту и устроила себе шопинг

Источник материала: Полесская правда



Хищение денег с использованием платежных банковских карт по-прежнему остается одной из актуальных проблем.

Подробности очередной кражи банковской карты сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В дежурную часть ГОВД обратилась пинчанка с заявлением о краже банковской карты. Женщина рассказала, что недавно ее навестили приятельницы. Одна из подруг под предлогом разговора по мобильному телефону ушла в соседнюю комнату, а завершив телефонный разговор, она быстро покинула квартиру. Спустя несколько дней, зайдя в магазин, заявительница не обнаружила в сумке свою банковскую карту и позвонила в милицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершила пинчанка, 1990 года рождения. Фигурантка рассказала, что использовала карту для покупок в различных торговых объектах города. Следователями дана правовая оценка ее действиям.