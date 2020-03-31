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Пинчанка украла у подруги банковскую карту и устроила себе шопинг

31.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанка украла у подруги банковскую карту и устроила себе шопинг
Хищение денег с использованием платежных банковских карт по-прежнему остается одной из актуальных проблем.

Подробности очередной кражи банковской карты сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В дежурную часть ГОВД обратилась пинчанка с заявлением о краже банковской карты. Женщина рассказала, что недавно ее навестили приятельницы. Одна из подруг под предлогом разговора по мобильному телефону ушла в соседнюю комнату, а завершив телефонный разговор, она быстро покинула квартиру. Спустя несколько дней, зайдя в магазин, заявительница не обнаружила в сумке свою банковскую карту и позвонила в милицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершила пинчанка, 1990 года рождения. Фигурантка рассказала, что использовала карту для покупок в различных торговых объектах города. Следователями дана правовая оценка ее действиям.

Правоохранители напоминают, что главной защитой от кражи является бдительность самих владельцев банковских пластиковых карт и аккуратность в обращении с секретной информацией и ее хранением:

  • никому не передавайте свою карту и не сообщайте пин-код;
  • не храните записанные пин-коды рядом с карточками, облегчая доступ злоумышленников к вашим денежным средствам;
  • оплачивая товары или услуги, нельзя оставлять счет или выбрасывать его, так как на нем отпечатан номер карты;
  • если вам пришло сообщение о блокировке карты, перезвоните по телефону банка, указанному на обратной стороне карты;
  • подключите услугу смс-информирования, чтобы максимально быстро реагировать несанкционированные на действия с картой;
  • в случае кражи или утери карты следует немедленно сообщить об этом в банк и заблокировать ее.

 
 
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> Хищение денег с использованием платежных банковских карт по-прежнему остается одной из актуальных проблем. Подробности очередной кражи банковской карты...
 
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