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Пинчанка украла у подруги банковскую карту и устроила себе шопинг
31.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Подробности очередной кражи банковской карты сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:
Правоохранители напоминают, что главной защитой от кражи является бдительность самих владельцев банковских пластиковых карт и аккуратность в обращении с секретной информацией и ее хранением:
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> Хищение денег с использованием платежных банковских карт по-прежнему остается одной из актуальных проблем. Подробности очередной кражи банковской карты...
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