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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бойцы МЧС спасли мужчину на пожаре в Минске С ожогами его доставили в больницу. Сообщение о ЧП в многоквартирном доме на улице Лобанка поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место,...

С ожогами его доставили в больницу. Сообщение о ЧП в многоквартирном доме на улице Лобанка поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место, квартира была полностью окутана дымом. В комнате находился хозяин, его передали медикам. С различными ожогами мужчина госпитализирован. Пожар удалось локализовать. Эвакуация не потребовалась. Оказалось, что горело кресло. По предварительной информации, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Точные причины устанавливаются.