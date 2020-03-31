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Бойцы МЧС спасли мужчину на пожаре в Минске

31.03.2020 20:02 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

С ожогами его доставили в больницу. Сообщение о ЧП в многоквартирном доме на улице Лобанка поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место, квартира была полностью окутана дымом. В комнате находился  хозяин, его передали медикам. С различными ожогами мужчина госпитализирован. Пожар удалось локализовать. Эвакуация не потребовалась. Оказалось, что горело кресло. По предварительной информации, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Точные причины устанавливаются. 
 
 
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С ожогами его доставили в больницу. Сообщение о ЧП в многоквартирном доме на улице Лобанка поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место,...
 
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