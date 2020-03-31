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В Кобрине Porsche Cayenne врезался в автобус - водитель кроссовера погиб

31.03.2020 20:02 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

По предварительной информации, на улице Калинина шофер Porsche не затормозил перед рейсовым автобусом, который отъезжал с остановочного пункта. От удара автомобиль съехал в кювет, снес заборное ограждение, перевернулся и  врезался в опору линии электропередачи. Водитель Porsche погиб на месте ДТП. Шофер МАЗа и три пассажира, находившиеся в салоне автобуса, не пострадали. 
 
 
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По предварительной информации, на улице Калинина шофер Porsche не затормозил перед рейсовым автобусом, который отъезжал с остановочного пункта. От удара автомобиль...
 
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