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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Барановичах при ликвидации аварии понадобилась помощь спасателей Как сообщает сайт МЧС, накануне на линию 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Брестской. В одном из легковых автомобилей был...

Как сообщает сайт МЧС, накануне на линию 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Брестской. В одном из легковых автомобилей был заблокирован человек. По предварительной информации, водитель Kia Sorento при выезде со двора столкнулся с Citroen Xantia, в результате чего шофер последнего оказался зажат в салоне. С использованием специнструмента мужчину деблокировали, передали медикам, а те уже отвезли пострадавшего в больницу.