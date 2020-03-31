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В Барановичах при ликвидации аварии понадобилась помощь спасателей

31.03.2020 20:02 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщает сайт МЧС, накануне на линию 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Брестской. В одном из легковых автомобилей был заблокирован человек. По предварительной информации, водитель Kia Sorento при выезде со двора столкнулся с Citroen  Xantia, в результате чего шофер последнего оказался зажат в салоне. С использованием специнструмента мужчину деблокировали, передали медикам, а те уже отвезли пострадавшего в больницу. 
 
 
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Как сообщает сайт МЧС, накануне на линию 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Брестской. В одном из легковых автомобилей был...
 
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