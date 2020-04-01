Радиоактивную коробку нашли на мусороперерабатывающем заводе в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на мусороперерабатывающем заводе обнаружена коробка, являвшаяся источником ионизирующего излучения, на место были вызваны спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Осмотр металлолома на территории мусороперерабатывающего завода показал превышение допустимого бета-излучения, после чего сотрудники вызвали МЧС. Спасатели обнаружили источник радиации — квадратную коробку с гранями по 10 сантиметров. Дальнейшая проверка с дозиметрами показала, что гамма-излучение на поверхности коробки превышает норму в 40 раз, а бета-излучение — в 37 раз. Причиной повышенной радиации оказались вещества торий-232 и радий-226.

Указанный изотоп радия до 1970-х годов использовался на производстве для изготовления светящихся красок, а также применяется в медицине для радоновых ванн. Торий-232 до сих пор используется при изготовлении вольфрамовых электродов для сварки.

Коробку поместили в отдельное строение под охрану, ее утилизацией займется специальное предприятие. При инциденте никто не пострадал.