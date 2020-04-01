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Брестский облсуд оставил в силе приговор россиянину за перемещение марихуаны через границу

01.04.2020 12:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор уроженцу Москвы, осужденному за незаконный оборот наркотиков и перемещение их через границу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Брестский облсуд оставил в силе приговор россиянину за перемещение марихуаны через границу

Мужчину задержали в октябре прошлого года в пункте пропуска, когда он возвращался из зарубежной поездки. При таможенном досмотре в личных вещах москвича был обнаружен пакетик с марихуаной. Во время следствия, а затем и судебного разбирательствам было установлено, что обвиняемый приобрел на территории ЕС не менее 0,7 г наркотика, часть которого употребил, а оставшуюся хранил при себе.

В январе суд Московского района Бреста признал 33-летнего россиянина виновным в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств и перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328, ч.1 ст. 328-1 УК. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также суд применил специальную конфискацию и постановил изъять в собственность государства автомобиль как средство совершения преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила возвратить автомобиль собственнику, то есть супруге осужденного. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения.

 
Теги: Брест
 
 
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