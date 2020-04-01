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Солдат на Ружанском полигоне погиб из-за упавшего дерева

01.04.2020 14:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Солдат на Ружанском полигоне в Брестской области погиб из-за упавшего дерева. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, сообщает БЕЛТА.

Солдат на Ружанском полигоне погиб из-за упавшего дерева

В Минобороны отмечают, что следователи сейчас проводят проверку и военное ведомство не является правообладателем информации. "Все, что мы можем сказать, - подразделение находилось на полевом выходе. Военнослужащие оборудовали так называемую дневку и, вероятнее всего, рубили дерево для того, чтобы организовать обогрев. Падение дерева и стало причиной гибели военнослужащего. Причины и точные обстоятельства несчастного случая выяснит следствие", - проинформировала Наталья Гаврусик.

"Мы просим средства массовой информации не распространять недостоверные сведения и помнить об этической стороне вопроса. Несомненно, военное ведомство окажет всю необходимую помощь семье военнослужащего", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 31 марта на Ружанском полигоне в Брестской области в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму, несовместимую с жизнью. Он проходил службу с мая 2019 года. Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким рядового.

 
 
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  Солдат на Ружанском полигоне в Брестской области погиб из-за упавшего дерева. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила официальный представитель...
 
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