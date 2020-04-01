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Могилевчанина поймали на незаконной торговле медицинскими масками - он покупал их в России
Источник материала: Tut.by
Могилевчанина задержали за незаконную торговлю медицинскими масками,
Медицинские маски 26-летний могилевчанин покупал в России и перепродавал в Могилеве. Изъято почти 300 штук на общую сумму около 150 рублей.
Это второй случай незаконной торговли масками в Могилеве, о котором говорят силовики. 24 марта
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