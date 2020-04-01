Могилевчанина поймали на незаконной торговле медицинскими масками - он покупал их в России

Источник материала: Tut.by

Могилевчанина задержали за незаконную торговлю медицинскими масками, сообщили в УВД Могоблисполкома. Ему грозит штраф.





Медицинские маски 26-летний могилевчанин покупал в России и перепродавал в Могилеве. Изъято почти 300 штук на общую сумму около 150 рублей.

Это второй случай незаконной торговли масками в Могилеве, о котором говорят силовики. 24 марта задержали 25-летнего жителя Кричева — он тоже покупал маски в России и перепродавал их в Беларуси.