ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борисовчанина приговорили к 11 годам колонии за убийство

01.04.2020 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Как рассказала старший помощник прокурора Борисовского района Екатерина Мельникова, в октябре обвиняемый, 32-летний местный житель, встретился со своим 35-летним знакомым, с которым 4 года был в ссоре из-за того, что тот обвинил его в краже бензопилы.

Приятели выпили, разошлись. Застолье мужчина продолжил уже у другого знакомого. Тот подтвердил: их общий товарищ до сих пор считает его вором.

Разозлившись, что его по-прежнему обвиняют в краже инструмента, мужчина вновь пришел к обидчику, взял со стола нож и 4 раза ударил в голову, грудь и шею, повредив сонную артерию. От полученных травм хозяин дома скончался на месте происшествия.

Как отметила Екатерина Мельникова, обвиняемый неоднократно отбывал наказание в виде лишения свободы, в том числе и за разбой. В июне вышел на свободу, нигде не работал и жил на случайные заработки.

Свою вину признал частично, пояснив, что не хотел убивать.

Суд вынес мужчине наказание по части первой статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси (Убийство). Так как тот был судим и, согласно характеристике из исправительных учреждений, не стал на путь исправления, окончательный вердикт суда – 11 лет лишения свободы в колонии в условиях особого режима.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу сестры погибшего в размере 10 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу – его обжаловал защитник обвиняемого.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Борисовского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, убившего ножом своего знакомого.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Солдат на Ружанском полигоне погиб из-за упавшего дерева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика