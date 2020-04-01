Борисовчанина приговорили к 11 годам колонии за убийство

Источник материала: Единство

Как рассказала старший помощник прокурора Борисовского района Екатерина Мельникова, в октябре обвиняемый, 32-летний местный житель, встретился со своим 35-летним знакомым, с которым 4 года был в ссоре из-за того, что тот обвинил его в краже бензопилы.

Приятели выпили, разошлись. Застолье мужчина продолжил уже у другого знакомого. Тот подтвердил: их общий товарищ до сих пор считает его вором.

Разозлившись, что его по-прежнему обвиняют в краже инструмента, мужчина вновь пришел к обидчику, взял со стола нож и 4 раза ударил в голову, грудь и шею, повредив сонную артерию. От полученных травм хозяин дома скончался на месте происшествия.

Как отметила Екатерина Мельникова, обвиняемый неоднократно отбывал наказание в виде лишения свободы, в том числе и за разбой. В июне вышел на свободу, нигде не работал и жил на случайные заработки.

Свою вину признал частично, пояснив, что не хотел убивать.

Суд вынес мужчине наказание по части первой статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси (Убийство). Так как тот был судим и, согласно характеристике из исправительных учреждений, не стал на путь исправления, окончательный вердикт суда – 11 лет лишения свободы в колонии в условиях особого режима.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу сестры погибшего в размере 10 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу – его обжаловал защитник обвиняемого.