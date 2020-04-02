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Водитель-женщина перепутала педали и наехала на лестницу
Источник материала: БTВ Минске на улице Кольцова водитель автомобиля Volkswagen при заезде во двор попробовала разойтись с выезжающей машиной. В результате автоледи ошиблась и нажала на педаль газа. Наехала на лестницу, а затем на припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших нет.
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В Минске на улице Кольцова водитель автомобиля Volkswagen при заезде во двор попробовала разойтись с выезжающей машиной. В результате автоледи ошиблась и нажала на...
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