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В Минске переход дороги в неразрешенном месте стоил мужчине жизни

02.04.2020 19:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Переход дороги в неразрешенном месте стоил мужчине жизни. Он попал под колеса грузовика. ДТП случилось в Ленинском районе столицы буквально три часа назад. МАЗ двигался по улице Маяковского в направлении Солнечной. В это время проезжую часть справа влево переходил мужчина. От удара он погиб на месте. Надо отметить, что на данном участке дороги с разделительной зоной и общим количеством полос более шести установлен забор и имеется подземный пешеходный переход. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты Следственного комитета и сотрудники ГАИ. 

 
 
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Переход дороги в неразрешенном месте стоил мужчине жизни. Он попал под колеса грузовика. ДТП случилось в Ленинском районе столицы буквально три часа назад. МАЗ...
 
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