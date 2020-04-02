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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске переход дороги в неразрешенном месте стоил мужчине жизни Переход дороги в неразрешенном месте стоил мужчине жизни. Он попал под колеса грузовика. ДТП случилось в Ленинском районе столицы буквально три часа назад. МАЗ...

Переход дороги в неразрешенном месте стоил мужчине жизни. Он попал под колеса грузовика. ДТП случилось в Ленинском районе столицы буквально три часа назад. МАЗ двигался по улице Маяковского в направлении Солнечной. В это время проезжую часть справа влево переходил мужчина. От удара он погиб на месте. Надо отметить, что на данном участке дороги с разделительной зоной и общим количеством полос более шести установлен забор и имеется подземный пешеходный переход. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты Следственного комитета и сотрудники ГАИ.