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Не соблюдал дистанцию

Две легковушки столкнулись на МКАД

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два грузовика и две легковушки столкнулись на МКАД Не соблюдал дистанцию Два грузовика столкнулись сегодня на МКАД. Авария произошла на внешнем кольце в районе улицы Ландера из-за несоблюдения дистанции. В...

Два грузовика столкнулись сегодня на МКАД. Авария произошла на внешнем кольце в районе улицы Ландера из-за несоблюдения дистанции. В результате машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.Еще одно ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД. Там столкнулись две легковушки. Водитель "вольво" при смене полос движения въехал во встречный автомобиль "ниссан". В аварии никто не пострадал.