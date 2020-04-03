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Два грузовика и две легковушки столкнулись на МКАД
Источник материала: БT
Не соблюдал дистанциюДва грузовика столкнулись сегодня на МКАД. Авария произошла на внешнем кольце в районе улицы Ландера из-за несоблюдения дистанции. В результате машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.
Две легковушки столкнулись на МКАДЕще одно ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД. Там столкнулись две легковушки. Водитель "вольво" при смене полос движения въехал во встречный автомобиль "ниссан". В аварии никто не пострадал.
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Не соблюдал дистанцию Два грузовика столкнулись сегодня на МКАД. Авария произошла на внешнем кольце в районе улицы Ландера из-за несоблюдения дистанции. В...
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