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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДТП с участием байкеров участились Мотоциклисты выехали на столичные дороги и в сводках автоинспекции участились аварии с их участием. В том числе и в Московском районе. Поэтому в эти дни дорожная...

Мотоциклисты выехали на столичные дороги и в сводках автоинспекции участились аварии с их участием. В том числе и в Московском районе. Поэтому в эти дни дорожная милиция внимательно следит за любителями двухколесного транспорта. Инспекторы ДПС работают с мотоциклистами, напоминают правила, проверяют техническое состояние байка и необходимую экипировку.Кроме того, чтобы привлечь к себе внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным близким светом фар. Также владельцам мототехники необходимо позаботиться о своевременной регистрации своих транспортных средств.