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ДТП с участием байкеров участились

03.04.2020 16:34 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Мотоциклисты выехали на столичные дороги и в сводках автоинспекции  участились аварии с их участием. В том числе и в Московском районе. Поэтому в эти дни дорожная милиция  внимательно следит за  любителями  двухколесного транспорта. Инспекторы ДПС работают с мотоциклистами,  напоминают правила, проверяют техническое состояние байка и необходимую экипировку.
Кроме того, чтобы привлечь к себе внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным близким светом фар. Также владельцам мототехники необходимо позаботиться о своевременной регистрации своих транспортных средств.

 
 
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Мотоциклисты выехали на столичные дороги и в сводках автоинспекции  участились аварии с их участием. В том числе и в Московском районе. Поэтому в эти дни дорожная...
 
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