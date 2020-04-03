Правила безопасности пишутся кровью: чем закончился суд над горе-лесорубами

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Установлено, что В. и К., находились на делянке Зачистского лесничества, расположенной вблизи д. Ранное Борисовского района. Проводя совместную валку сосны, растущей вблизи дороги, они не приняли надлежащих мер по обеспечению безопасности. Вследствие чего сосна упала на кабину автомобиля МАЗ. Водитель этого транспортного средства получил ряд тяжких телесных повреждений, от которых скончался на месте происшествия.

В ходе разбирательства обвиняемые признали свою вину и подтвердили факт несоблюдения ими требований правил безопасности.

Заслушав показания обвиняемых, а также свидетелей стороны обвинения, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд признал граждан В. и К. виновными в причинении смерти по неосторожности и постановил обвинительный приговор.

Суд назначил обвиняемым В. и К. наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года каждому, а также постановил взыскать с них в пользу родственников погибшего 70 000 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

А.Д. РОГАШЕВ, помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса