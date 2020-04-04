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В Гомеле задержали мужчин, которые ограбили квартиру под видом спецназовцев. Заведено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине нашли и задержали мужчин, которые представившись сотрудниками спецслужб, проникли в квартиру мозырян, связали их и ограбили. Подробности
Задержанные — жители Гомеля. Одному 46 лет, второму- 28. Ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство.
К преступлению в Мозыре мужчины готовились тщательно. Обсудили маршрут движения, распределили роли каждого на месте преступления, придумали план действий на случай, если что-то пойдет не так.
При обыске квартиры одного из задержанных были обнаружены бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
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В Гомеле задержали мужчин, которые ограбили квартиру под видом спецназовцев. Заведено уголовное дело
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