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В Гомеле задержали мужчин, которые ограбили квартиру под видом спецназовцев. Заведено уголовное дело

04.04.2020 09:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине нашли и задержали мужчин, которые представившись сотрудниками спецслужб, проникли в квартиру мозырян, связали их и ограбили. Подробности сообщили в МВД.


Напомним, днем 17 января в дежурную часть Мозырского РОВД позвонила женщина. Она рассказала, что днем к ней в квартиру пришли двое мужчин в масках, представились сотрудниками специального подразделения, связали ее и мужа, а затем украли деньги.

Задержанные — жители Гомеля. Одному 46 лет, второму- 28. Ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство.

К преступлению в Мозыре мужчины готовились тщательно. Обсудили маршрут движения, распределили роли каждого на месте преступления, придумали план действий на случай, если что-то пойдет не так.



При обыске квартиры одного из задержанных были обнаружены бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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17 января в дежурную часть Мозырского РОВД позвонила женщина. Она рассказала, что днем к ней в квартиру пришли двое мужчин в масках, представились сотрудниками...
 
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