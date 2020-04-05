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Задержали девушку, которая выпрашивала деньги и кашляла в лицо , если их не давали

05.04.2020 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница Бреста возмутилась поведением попрошаек на центральном рынке Бреста. Они, по словам женщины, кашляют в лицо тем, кто не подает деньги, пишет «Виртуальный Брест».

Задержали девушку, которая выпрашивала деньги и кашляла в лицо , если их не давали

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

По словам женщины, молодые девушки подходят к покупателям и просят деньги.

«В случае отказа кашляют им в лицо и, засмеявшись, уходят дальше. Пытались найти сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы были приняты меры по обеспечению безопасности жителей города, но в районе рынка их не нашли», — рассказала горожанка.

По словам женщины, раньше девушки просто проклинали тех, кто отказывался подавать им милостыню.

«Все продавцы видят, что происходит, — но никому не сообщают почему-то. Может, не хотят связываться. Сегодня (3 апреля. — TUT.BY) видели, как они кашлянули пяти покупательницам. В крытом рынке, возле продавцов творога, а затем видели их возле продавцов мяса. Подходили к женщинам в очереди и после отказа кашляли на них», — сообщила горожанка.

Задержали девушку, которая выпрашивала деньги и кашляла в лицо , если их не давали

Утром 4 апреля сотрудники Ленинского РОВД Бреста на территории крытого рынка задержали девушку, которая действительно нарушала общественный порядок, рассказала TUT.BY официальный представитель УВД Наталья Сахарчук. Ей оказалась 20-летняя жительница Кобринского района, которая неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичные правонарушения.

В отношении девушки составлен административный протокол.

 
Теги: Брест
 
 
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  Жительница Бреста возмутилась поведением попрошаек на центральном рынке Бреста. Они, по словам женщины, кашляют в лицо тем, кто не подает деньги, пишет...
 
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