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В Гомеле горела трава. Выглядело угрожающе

06.04.2020 06:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 5 апреля на окраине Гомеля, за бывшей деревней Давыдовка вспыхнул пожар. Горела сухая трава. Пламя быстро распространилось по большой территории. Выглядело все это на фоне городских пейзажей угрожающе.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Столбы дыма можно было наблюдать из любой точки города. А вид из окон многоэтажек в Советском районе напоминал кадры фильма-катастрофы.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

В эпицентре пожара — там, где работали расчеты спасателей, картина выглядела еще страшнее.

В МЧС сообщили, что горел кустарник в труднодоступных местах, технике было сложно добраться.

Но в итоге пожар был ликвидирован.

(Будет дополнено)


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

 
Теги: Гомель
 
 
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Столбы дыма можно было наблюдать из любой точки города. А вид из окон многоэтажек в Советском районе напоминал кадры фильма-катастрофы.
 
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