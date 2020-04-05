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В Гомеле горела трава. Выглядело угрожающе
Источник материала: Tut.by
Вечером 5 апреля на окраине Гомеля, за бывшей деревней Давыдовка вспыхнул пожар. Горела сухая трава. Пламя быстро распространилось по большой территории. Выглядело все это на фоне городских пейзажей угрожающе.
Столбы дыма можно было наблюдать из любой точки города. А вид из окон многоэтажек в Советском районе напоминал кадры фильма-катастрофы.
В эпицентре пожара — там, где работали расчеты спасателей, картина выглядела еще страшнее.
В МЧС сообщили, что горел кустарник в труднодоступных местах, технике было сложно добраться.
Но в итоге пожар был ликвидирован.
(Будет дополнено)
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Столбы дыма можно было наблюдать из любой точки города. А вид из окон многоэтажек в Советском районе напоминал кадры фильма-катастрофы.
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