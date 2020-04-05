В Гомеле горела трава. Выглядело угрожающе

Источник материала: Tut.by

Вечером 5 апреля на окраине Гомеля, за бывшей деревней Давыдовка вспыхнул пожар. Горела сухая трава. Пламя быстро распространилось по большой территории. Выглядело все это на фоне городских пейзажей угрожающе.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Столбы дыма можно было наблюдать из любой точки города. А вид из окон многоэтажек в Советском районе напоминал кадры фильма-катастрофы.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

В эпицентре пожара — там, где работали расчеты спасателей, картина выглядела еще страшнее.

В МЧС сообщили, что горел кустарник в труднодоступных местах, технике было сложно добраться.

Но в итоге пожар был ликвидирован.

(Будет дополнено)



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область