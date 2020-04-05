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На месте пожара вблизи Чернобыля резко вырос уровень радиации
Источник материала: Tut.by
Уровень радиации резко превысил норму в очаге лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Пожар тушат второй день с использованием самолетов и вертолета.
В воскресенье и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов
«Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья», — написал Фирсов.
В субботы Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
В тушении пожара участвуют два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.
Радиационный фон в Киеве и Киевской области остается нормальным, сообщают украинские власти.
Они отмечают, что в атмосфере превышения уровня радиации не зафиксировано и для людей, живущих за пределами 30-километровой зоны отчуждения вокруг места чернобыльской аварии, на данный момент угрозы нет.
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