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Под Гродно насмерть разбился парапланерист
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе в озеро Бросты упал одномоторный параплан. Все произошло вечером 5 апреля. Парапланерист погиб,
Сообщение о падении одномоторного параплана (модель и производитель устанавливаются) поступило спасателям в 19.49 в минувшее воскресенье.
По предварительным данным, параплан упал в озеро, которое находится около деревни Бросты Гродненского района.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В Гродненском районе в озеро Бросты упал одномоторный параплан. Все произошло вечером 5 апреля. Парапланерист погиб.
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