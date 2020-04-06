Под Гродно насмерть разбился парапланерист

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе в озеро Бросты упал одномоторный параплан. Все произошло вечером 5 апреля. Парапланерист погиб, сообщает МЧС.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сообщение о падении одномоторного параплана (модель и производитель устанавливаются) поступило спасателям в 19.49 в минувшее воскресенье.

По предварительным данным, параплан упал в озеро, которое находится около деревни Бросты Гродненского района.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.