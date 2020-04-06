|
Под Гродно погиб парапланерист
06.04.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно погиб парапланерист" width="599" height="363">
В пригороде Гродно погиб парапланерист. Информация об этом размещена на сайте МЧС, сообщает
Информация об инциденте поступила 5 апреля в 19.49. Одномоторный параплан упал в озеро возле деревни Бросты Гродненского района.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пригороде Гродно погиб парапланерист. Информация об этом размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА. Информация об инциденте поступила 5 апреля в 19.49. Одномоторный...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)