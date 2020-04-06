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Под Гродно погиб парапланерист

06.04.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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В пригороде Гродно погиб парапланерист. Информация об этом размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Информация об инциденте поступила 5 апреля в 19.49. Одномоторный параплан упал в озеро возле деревни Бросты Гродненского района.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В пригороде Гродно погиб парапланерист. Информация об этом размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА. Информация об инциденте поступила 5 апреля в 19.49. Одномоторный...
 
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