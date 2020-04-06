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В горящем доме в Климовичском районе погиб мужчина. Скорее всего, от непотушенного окурка
Источник материала: Tut.by
При пожаре дома в Климовичском районе 4 апреля погиб мужчина,
Пожар произошел в деревне Галичи вечером. К приезду спасателей дом пылал, а местный житель уже вытащил из огня мужчину — он был мертв.
Выяснилось, что владелица дома, 59-летняя пенсионерка, тоже живет в деревне Галичи, но в другом доме. А в этом доме разрешила жить 56-летнему мужчине. Он нигде не работал, жил один.
Скорее всего, пожар начался из-за непотушенного окурка.
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Погибший жил в доме один с разрешения хозяйки, не работал.
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