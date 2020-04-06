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В горящем доме в Климовичском районе погиб мужчина. Скорее всего, от непотушенного окурка

06.04.2020 10:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При пожаре дома в Климовичском районе 4 апреля погиб мужчина, сообщили в МЧС. Полагают, что дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении.


Пожар произошел в деревне Галичи вечером. К приезду спасателей дом пылал, а местный житель уже вытащил из огня мужчину — он был мертв.

Выяснилось, что владелица дома, 59-летняя пенсионерка, тоже живет в деревне Галичи, но в другом доме. А в этом доме разрешила жить 56-летнему мужчине. Он нигде не работал, жил один.

Скорее всего, пожар начался из-за непотушенного окурка.

 
 
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