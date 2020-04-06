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За сутки в экосистемах Минского района потушили 8 пожаров
Источник материала: БTВ МЧС призывают граждан не жечь траву, не оставлять горящие костры без присмотра, а также тщательно тушить окурки и спички.
Спасатели напомнили, что неосторожность людей с огнём на природе может привести к обеднению растительности и сокращению плодородности почвы.
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В МЧС призывают граждан не жечь траву, не оставлять горящие костры без присмотра, а также тщательно тушить окурки и спички. Спасатели напомнили, что...
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