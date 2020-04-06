Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За сутки в экосистемах Минского района потушили 8 пожаров В МЧС призывают граждан не жечь траву, не оставлять горящие костры без присмотра, а также тщательно тушить окурки и спички. Спасатели напомнили, что...

В МЧС призывают граждан не жечь траву, не оставлять горящие костры без присмотра, а также тщательно тушить окурки и спички.Спасатели напомнили, что неосторожность людей с огнём на природе может привести к обеднению растительности и сокращению плодородности почвы.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите