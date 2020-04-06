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ГАИ: Свыше 100 пьяных за рулем, более 300 бесправников, 11 аварий и 14 пострадавших за выходные

06.04.2020 12:38 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Свыше ста человек, пьяных за рулем, более трех сотен бесправников, 11 аварий и 14 пострадавших. Такова дорожная обстановка за минувшие выходные, по данным ГАИ. 

Например, в Ивановском районе под колеса "мерседеса" попал 75-летний велосипедист, он госпитализирован. Установлено, что еще в 2014 году автомобилист, сбивший его, был лишен водительского удостоверения за вождение пьяным. А в Пинске помощь медиков понадобилась 78-летнему пенсионеру - его сбил автомобиль БМВ. Произошло ДТП в Речицком районе. Сообщается, что нетрезвый пешеход внезапно выскочил на дорогу, а шофер «ауди» не успел затормозить и избежать столкновения. Пострадавший в больнице.

 
 
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Свыше ста человек, пьяных за рулем, более трех сотен бесправников, 11 аварий и 14 пострадавших. Такова дорожная обстановка за минувшие выходные, по данным ГАИ.  ...
 
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