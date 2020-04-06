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В Речице пенсионер залез в канализационный колодец у дома, а выбраться уже не смог

06.04.2020 14:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице местный житель залез в колодец, а выбраться наверх не смог. Чем все закончилось, рассказали в МЧС.


Фото: МЧС

Утром 6 апреля спасателям сообщили, что на улице Мичурина в Речице мужчина находится в двухметровом колодце. Работники МЧС при помощи лестницы подняли его на поверхность. Пенсионер не пострадал и в помощи медиков не нуждался.

По словам мужчины, в колодец он забрался, чтобы открыть кран водоснабжения.

 
 
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Со слов мужчины, в колодец он забрался, чтобы открыть кран водоснабжения.
 
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