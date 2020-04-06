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В Речице пенсионер залез в канализационный колодец у дома, а выбраться уже не смог
Источник материала: Tut.by
В Речице местный житель залез в колодец, а выбраться наверх не смог. Чем все закончилось,
Утром 6 апреля спасателям сообщили, что на улице Мичурина в Речице мужчина находится в двухметровом колодце. Работники МЧС при помощи лестницы подняли его на поверхность. Пенсионер не пострадал и в помощи медиков не нуждался.
По словам мужчины, в колодец он забрался, чтобы открыть кран водоснабжения.
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Со слов мужчины, в колодец он забрался, чтобы открыть кран водоснабжения.
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