В Речице пенсионер залез в канализационный колодец у дома, а выбраться уже не смог

Источник материала: Tut.by

В Речице местный житель залез в колодец, а выбраться наверх не смог. Чем все закончилось, рассказали в МЧС.



Фото: МЧС

Утром 6 апреля спасателям сообщили, что на улице Мичурина в Речице мужчина находится в двухметровом колодце. Работники МЧС при помощи лестницы подняли его на поверхность. Пенсионер не пострадал и в помощи медиков не нуждался.

По словам мужчины, в колодец он забрался, чтобы открыть кран водоснабжения.