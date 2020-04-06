В Могилевской области из-за палов травы горят дома и сараи - 3 случая за 3 дня

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области из-за палов травы горят дома и сараи. Только за последние несколько дней таких случаев — было три: в Чериковском, Кличевском и Климовичском районах. Об этом сообщает МЧС.



Фото: МЧС

В деревне Боровая Чериковского района 5 апреля огонь от подожженной травы перекинулся на дом и четыре сарая. Людей на участке не было. Сараи сгорели, повреждены крыша дома и имущество внутри.

В деревне Красавичи Климовичского района 3 апреля из-за пала травы сгорел сарай. Огонь распространился по площади 1,5 га.

В деревне Михаловка Кличевского района семейная пара убирала мусор вокруг своего дома, а от сухой травы решили избавиться с помощью огня. Они подожгли траву и ушли. За несколько минут огонь добрался до соседнего участка. Тушить пламя бросились местные жители, они же вызвали спасателей. Огонь повредил постройки, но до домов не добрался.

Люди во всех этих случаях не пострадали.