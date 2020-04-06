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Невнимательность стала причиной аварии в столице
Источник материала: БTНа проспекте Дзержинского водительCitroёn на высокой скорости врезался в Volkswagen, который остановился на красный сигнал светофора. Этот момент попал на запись видеорегистратора. От сильного удара авто отбросило на десяток метров. Девушку-пассажира Volkswagen доставили в медучреждение.
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На проспекте Дзержинского водительCitroёn на высокой скорости врезался в Volkswagen, который остановился на красный сигнал светофора. Этот момент попал на запись...
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