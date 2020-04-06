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В аварии под Минском погиб мужчина
Источник материала: БTСегодня на трассе Минск - Молодечно водитель "Тойоты" выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Спасти его не удалось. Пассажир легкового авто и водитель МАЗа не пострадали.
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Сегодня на трассе Минск - Молодечно водитель "Тойоты" выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Спасти его не удалось. Пассажир легкового авто и...
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