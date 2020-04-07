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Пьяным братьям, которые задушили ради денег свою 87-летнюю тетю, вынесли приговор

07.04.2020 10:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двум братьям из Глусского района вынесли приговор за убийство и грабеж, сообщает Верховный суд. Они задушили свою 87-летнюю тетю и забрали у нее 335 рублей.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О смерти 87-летней женщины в Глуске стало известно 22 сентября. Судмедэкспертиза установила, что женщину задушили. По подозрению в убийстве были задержаны племянники потерпевшей, 52-летний и 47-летний местные жители.

Мужчин признали виновными. Суд решил, что 22 сентября 2019 года они, пьяные, не менее 3 раз ударили престарелую тетю тупым предметом в районе грудной клетки, а затем один из братьев задушил ее, пока второй удерживал женщину на кровати.

Братья проведут по 16 и 18 лет в колонии усиленного режима и должны заплатить штраф — по 2,7 тыс. рублей каждый. Осужденных также принудительно лечат от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Обоих лечат от алкоголизма. И оба должны заплатить штраф - по 2,7 тысяч рублей каждый.
 
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