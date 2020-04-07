|
Пьяным братьям, которые задушили ради денег свою 87-летнюю тетю, вынесли приговор
Источник материала: Tut.by
Двум братьям из Глусского района вынесли приговор за убийство и грабеж,
О смерти 87-летней женщины в Глуске
Мужчин признали виновными. Суд решил, что 22 сентября 2019 года они, пьяные, не менее 3 раз ударили престарелую тетю тупым предметом в районе грудной клетки, а затем один из братьев задушил ее, пока второй удерживал женщину на кровати.
Братья проведут по 16 и 18 лет в колонии усиленного режима и должны заплатить штраф — по 2,7 тыс. рублей каждый. Осужденных также принудительно лечат от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обоих лечат от алкоголизма. И оба должны заплатить штраф - по 2,7 тысяч рублей каждый.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)