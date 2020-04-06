В Бешенковичском районе 90-летний мужчина погиб при пале травы

Источник материала: Tut.by

В Бешенковичском районе при тушении пожара спасатели обнаружили тело 90-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Витебского областного управления МЧС.



Фото: пресс-служба Витебского областного управления МЧС

Днем 6 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Русилки Бешенковичского района. Приехавшие спасатели обнаружили, что на территории частного подворья горит трава, огонь мог перекинуться на ближайшие постройки.

Во время тушения пожара недалеко от построек спасатели обнаружили труп 90-летнего хозяина участка. По факту гибели мужчины начата проверка. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем погибшим.