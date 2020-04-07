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Утром на проспекте Независимости микроавтобус протаранил троллейбус
Источник материала: БTВ Минске выясняют обстоятельства аварии. Утром на проспекте Независимости микроавтобус протаранил троллейбус. Обошлось без жертв. Как сообщает ГАИ, общественный транспорт сломался и остановился на дороге. Ни шофера, ни пассажиров в момент аварии в салоне не было. За рулем "мерседеса" находился 36-летний мужчина, он не пострадал.
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В Минске выясняют обстоятельства аварии. Утром на проспекте Независимости микроавтобус протаранил троллейбус. Обошлось без жертв. Как сообщает ГАИ, общественный...
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