В Дрогичине поезд насмерть сбил 13-летнюю школьницу. Похоже, это был суицид

Источник материала: Tut.by

Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней жительницы Дрогичина, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: prom-rs.ru

6 апреля около 17.00 на 703 км перегона Дрогичин — Трудовая дизель-поезд сообщением «Лунинец — Брест» сбил девушку.

При приближении пассажирского поезда, метров за 100 до него, она ступила на основной путь, повернувшись спиной к приближающемуся поезду, сообщает местная газета «Драгічынскі веснік» со ссылкой на районный отдел милиции.

«На сигналы машиниста поезда школьница никак не реагировала. Тормозного пути не хватило и при столкновении с поездом она погибла. При ней была обнаружена предсмертная записка», — пишет издание.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

«Уголовное дело возбуждено для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств произошедшего. Сейчас следователи проводят неотложные следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил Дмитрий Иванюк.

Возбуждение уголовного дела не говорит, что у следствия есть основания кого-либо подозревать. Дело в том, что с 2016 года принято решение о формировании новых подходов к расследованию суицидов среди несовершеннолетних. Теперь уголовные дела возбуждаются по каждому подобному случаю для более детального изучения обстоятельств, которые привели к трагедии.

Ранее по факту суицида изначально проводилась проверка и лишь по ее результатам возбуждалось уголовное дело, если на то были основания.

В стране действуют телефоны доверия для попавших в сложную ситуацию детей. Республиканская телефонная горячая линия по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию 8 801 100 16 11 (круглосуточно, бесплатно) Телефон доверия для детей и подростков 8 017 246 03 03 (круглосуточно, бесплатно) Телефоны доверия в Брестской области 8 0162 40 62 26, 8 0162 20 15 55 (круглосуточно) Телефон доверия в Барановичах 8 0163 41 60 80 (с 9.00 до 17.00)