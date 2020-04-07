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В Дрогичине поезд насмерть сбил 13-летнюю школьницу. Похоже, это был суицид
Источник материала: Tut.by
Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней жительницы Дрогичина, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
6 апреля около 17.00 на 703 км перегона Дрогичин — Трудовая дизель-поезд сообщением «Лунинец — Брест» сбил девушку.
При приближении пассажирского поезда, метров за 100 до него, она ступила на основной путь, повернувшись спиной к приближающемуся поезду, сообщает местная газета
«На сигналы машиниста поезда школьница никак не реагировала. Тормозного пути не хватило и при столкновении с поездом она погибла. При ней была обнаружена предсмертная записка», — пишет издание.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
«Уголовное дело возбуждено для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств произошедшего. Сейчас следователи проводят неотложные следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил Дмитрий Иванюк.
Возбуждение уголовного дела не говорит, что у следствия есть основания кого-либо подозревать. Дело в том, что с 2016 года принято решение о формировании новых подходов к расследованию суицидов среди несовершеннолетних. Теперь уголовные дела возбуждаются по каждому подобному случаю для более детального изучения обстоятельств, которые привели к трагедии.
Ранее по факту суицида изначально проводилась проверка и лишь по ее результатам возбуждалось уголовное дело, если на то были основания.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
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