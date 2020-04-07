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В Мостовском районе в собственном дворе погиб мужчина
Источник материала: Tut.by
В Мостовском районе при растопке кормозапарника погиб 64-летний мужчина. Трагедия произошла во второй половине дня 6 апреля,
В 17.18 мостовским спасателям из милиции сообщили о погибшем мужчине, которого обнаружили во дворе частного дома в деревне Старина. 64-летний местный житель днем занимался около дома хозяйственными делами, планировал растопить кормозапарник.
Спустя некоторое время из дома вышла супруга и обнаружила возле кормозапарника мужчину без признаков жизни. На нем обгорела одежда. Женщина сообщила о случившемся в милицию, которая сейчас устанавливает обстоятельства случившегося.
Предполагаемая причина трагедии — неосторожное обращение с огнем.
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Трагедия произошла во второй половине дня 6 апреля.
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