В Мостовском районе в собственном дворе погиб мужчина

Источник материала: Tut.by

В Мостовском районе при растопке кормозапарника погиб 64-летний мужчина. Трагедия произошла во второй половине дня 6 апреля, сообщает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

В 17.18 мостовским спасателям из милиции сообщили о погибшем мужчине, которого обнаружили во дворе частного дома в деревне Старина. 64-летний местный житель днем занимался около дома хозяйственными делами, планировал растопить кормозапарник.

Спустя некоторое время из дома вышла супруга и обнаружила возле кормозапарника мужчину без признаков жизни. На нем обгорела одежда. Женщина сообщила о случившемся в милицию, которая сейчас устанавливает обстоятельства случившегося.

Предполагаемая причина трагедии — неосторожное обращение с огнем.