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На Гомельщине горят леса, трава и торфяники, а в Украине - чернобыльская зона
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине полыхают пожары — горят трава, леса, торфяники. Спасатели просят людей быть осторожными с огнем — особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.
На 7 апреля в области было зафиксировано 25 пожаров травы и кустарников на площади почти 29 га, 13 лесных пожаров на пощади 77 га, а также один пожар на торфянике, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.
Так, с утра пятого апреля спасатели борются с торфяным пожаром возле деревни Хатыни Калинковичского р-на. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей, водоисточников и заболоченной местностью. Пожар уже локализован, но пока не ликвидирован. Сейчас горят 0,2 га.
4 апреля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
В воскресенье и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
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Спасатели просят людей быть осторожными с огнем - особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.
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