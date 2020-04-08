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На Гомельщине горят леса, трава и торфяники, а в Украине - чернобыльская зона

08.04.2020 12:46 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине полыхают пожары — горят трава, леса, торфяники. Спасатели просят людей быть осторожными с огнем — особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.


Фото: Павел Пинчук

На 7 апреля в области было зафиксировано 25 пожаров травы и кустарников на площади почти 29 га, 13 лесных пожаров на пощади 77 га, а также один пожар на торфянике, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.

Так, с утра пятого апреля спасатели борются с торфяным пожаром возле деревни Хатыни Калинковичского р-на. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей, водоисточников и заболоченной местностью. Пожар уже локализован, но пока не ликвидирован. Сейчас горят 0,2 га.

4 апреля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ведет борьбу с лесными пожарами в зоне отчуждения вокруг Чернобыля.

В воскресенье и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил в «Фейсбуке», что уровень радиации в очаге пожара превысил 2,3 [микрозиверта] при положенных 0,14, то есть в 16 раз.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 7 апреля пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью не устранен. Продолжает гореть 10,5 га травяного подстилки и лесной подстилки. 8 апреля наблюдается горение в отдельных очагах. Распространения пожара нет. Всего к его тушению привлечено 274 человека и 74 единицы техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь сообщает, что в период с 4 по 7 апреля радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной. По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, превышений над установленными многолетними значениями не зафиксировано.

 

 



 

 
 
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Спасатели просят людей быть осторожными с огнем - особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.
 
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