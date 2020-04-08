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В двух домах сгоревшей деревни в Щучинском районе постоянно жили люди

08.04.2020 13:46 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Целая деревня сгорела в Щучинском районе. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за пала сухой травы. Местный житель наводил порядок на своем участке. За считанные минуты пламя перекинулось на хозпостройки и пошло по деревне. На пожар приехали сразу 9 расчетов МЧС. Огонь успел уничтожить 22 дома (в двух постоянно жили люди) и еще более двух десятков хозпостроек. В деревне проживало всего 7 человек, никто не пострадал.

Наталья Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "Порывами ветра пламя молниеносно распространялось по населенному пункту, охватывая дома и хозпостройки. Для ликвидации пожара также были привлечены работники лесхоза и местного сельхозпредприятия. Общими усилиями удалось уберечь от огня 2 жилых дома, 4 нежилых дома и 5 хозпостроек".

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и ущерб выясняются.

 
 
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Целая деревня сгорела в Щучинском районе. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за пала сухой травы. Местный житель наводил порядок на своем участке. За...
 
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