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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В двух домах сгоревшей деревни в Щучинском районе постоянно жили люди Целая деревня сгорела в Щучинском районе. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за пала сухой травы. Местный житель наводил порядок на своем участке. За...

Целаяв Щучинском районе. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за пала сухой травы. Местный житель наводил порядок на своем участке. За считанные минуты пламя перекинулось на хозпостройки и пошло по деревне. На пожар приехали сразу 9 расчетов МЧС. Огонь успел уничтожить 22 дома (в двух постоянно жили люди) и еще более двух десятков хозпостроек. В деревне проживало всего 7 человек, никто не пострадал.По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и ущерб выясняются.