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В двух домах сгоревшей деревни в Щучинском районе постоянно жили люди
Источник материала: БTЦелая
Наталья Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "Порывами ветра пламя молниеносно распространялось по населенному пункту, охватывая дома и хозпостройки. Для ликвидации пожара также были привлечены работники лесхоза и местного сельхозпредприятия. Общими усилиями удалось уберечь от огня 2 жилых дома, 4 нежилых дома и 5 хозпостроек".
По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и ущерб выясняются.
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Целая деревня сгорела в Щучинском районе. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за пала сухой травы. Местный житель наводил порядок на своем участке. За...
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