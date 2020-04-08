В результате несчастного случая в Бресте погиб монтажник

Источник материала: Виртуальный Брест

Трагедия произошла утром 3 апреля на производственной базе предприятия «Мостоотряда № 58». Как сообщил первый замначальника областного управления Департамента государственной инспекции труда Василий Бацук, 54-летний монтажник строительных конструкций находился на площадке складирования в опасной зоне работы козлового крана.





По предварительным сведениям, при строповке железобетонной плиты ленточным текстильным стропом он, по неустановленной причине, находился на штабеле железобетонных плит несъемной опалубки. Работы по погрузке плит осуществлялись с применением козлового крана. На момент несчастного случая в кузов автомобиля было уже загружено три плиты. Когда работник поднялся на штабель, верхняя плита сместилась и обрушилась на монтажника, в результате чего он получил смертельную травму.

«В настоящее время государственный инспектор труда с инспектором Госпромнадзора проводят специальное расследование трагедии, в ходе которого установят, соблюдались ли должностными лицами требования при складировании этих плит и технология безопасного проведения погрузочных работ. Выяснят причину допуска погибшего работника в зону мостового крана и другие детали происшедшего», — рассказал Василий Бацук.

Первый в этом году

В организациях города в прошлом году зарегистрировали два несчастных случая со смертельным исходом, а 34 привели к тяжелым производственным травмам. Тем не менее в 2019 году по сравнению с 2018-м смертельный травматизм в организациях Бреста снизился в два раза, а тяжелый вырос на 54,5 процента. Случаи со смертельными исходами произошли в «АС-инженеринг» и ОАО «Савушкин продукт» в результате ДТП за пределами Бреста.

Василий Бацук рассказал, что проведенный анализ показывает: основными факторами смертельного и тяжелого травматизма в организациях города в прошлом году стали падение с высоты (14 случаев — 38,9 процента), падение с высоты собственного роста (6 — 16,7 процента), воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и материалов (6 — 16,7 процента), ДТП (5 — 13,8 процента), падение, обрушение предметов (4 — 11,1 процента), поражение током (1 — 2,8 процента). Наш собеседник подчеркнул, что существенная часть тяжелых несчастных случаев произошла из-за нарушения потерпевшими трудовой дисциплины, требований нормативных и технических правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда и личной неосторожности.

Были случаи вины нанимателей: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки и инструмента.

Производственные травмы

В первом квартале этого года в организациях Бреста произошло четыре тяжелых несчастных случая.

8 января при передвижении по механическому цеху в результате падения с высоты собственного роста получила тяжелую травму руки уборщик помещений ООО СП «ТермоБрест».

3 февраля на территории гаража подстанции СМП неизвестный толкнул сторожа ГУ «Автобаза медицинских учреждений Брестского горисполкома», выполнявшего обязанности по охране объекта, он упал и получил тяжелую травму.

14 февраля при выполнении производственного задания в Могилёве водитель автомобиля ООО СП «Санта Импэкс Брест» заехал на территорию магазина, остановился, вышел из автомобиля, который в этот момент покатился по наклонной плоскости. При попытке сесть в кабину водитель был прижат своим авто к рядом стоявшей машине.

6 марта оператор линии в производстве пищевой продукции ООО СП «Санта Бремор» при выполнении работ на аппарате для просеивания муки решил заправить рукав в выпускной патрубок, чтобы не высыпались остатки муки. При установке рукава подвижной частью (выгрузной лопастью) захватило рукав и затянуло кисть под лопасть в патрубок.

По предварительным сведениям причины этих несчастных случаев различны. Это и личная неосторожность, и противоправные действия других лиц, и несоблюдение элементарных требований безопасности работниками. Вывод один: требования безопасности труда нужно выполнять постоянно и неукоснительно.