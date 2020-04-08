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В Каменецком районе рыбак закурил и бросил спичку на землю - сгорело 2 га сухой травы

08.04.2020 11:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Каменецкого района получил ожоги, пытаясь потушить сухую траву, которую сам же и поджег, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Около 15.00 мужчина во время рыбалки закурил и бросил спичку на землю. От нее загорелась сухая трава. Мужчина начал тушить пожар подручными средствами и получил ожоги. Скорая забрала его в больницу.

В результате пожара сгорело 2 га травы.

 
 
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