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В Каменецком районе рыбак закурил и бросил спичку на землю - сгорело 2 га сухой травы
Источник материала: Tut.by
Житель Каменецкого района получил ожоги, пытаясь потушить сухую траву, которую сам же и поджег, сообщает
Около 15.00 мужчина во время рыбалки закурил и бросил спичку на землю. От нее загорелась сухая трава. Мужчина начал тушить пожар подручными средствами и получил ожоги. Скорая забрала его в больницу.
В результате пожара сгорело 2 га травы.
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Рыбак попал в больницу с ожогами.
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