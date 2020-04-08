Пропавший подросток из Ганцевичского района задержан пинскими пограничниками при попытке незаконного пересечения границы

Источник материала: Полесская правда



Подробности задержания корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим:

– Вечером 7 апреля пинским пограничникам от жителей приграничной деревни Бухличи Столинского района поступила информация о неизвестном, находящемся в их деревне. В кратчайшие сроки военнослужащие тревожной группы погранзаставы «Речица» выдвинулись в населенный пункт и задержали нарушителя. Позже выяснилось, что им оказался 15-летний житель Ганцевичского района, который намеревался незаконно пересечь границу и попасть в Украину. При себе он имел личные вещи, мобильный телефон и несколько географических карт. В установленном порядке он был передан сотрудникам МВД. В ходе последующего разбирательства стало известно, что правоохранители уже занимались его поиском, как находившегося в республиканской базе без вести пропавших.

После проведения необходимых профилактических мероприятий парня передали его родителям. К слову, 9 апреля ему исполнится 16 лет, возраст с которого наступает административная ответственность за совершенные проступки.