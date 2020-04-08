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4 легковых автомобиля столкнулись сегодня утром около микрорайона Сосны в Минске
Источник материала: БTВодитель автомобиля Ford не выдержал дистанцию безопасности и врезался в Mercedes, который остановился пропустить пешеходов. Последнюю иномарку отбросило еще на несколько машин. Два человека - пассажиры Mercedes и Ford - доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.
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Водитель автомобиля Ford не выдержал дистанцию безопасности и врезался в Mercedes, который остановился пропустить пешеходов. Последнюю иномарку отбросило еще на...
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